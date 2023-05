Belen Rodriguez, dov'è finito Stefano de Martino? Spariti dai social da un mese, fan in ansia: «Nuova crisi»

I fan di Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati a tremare, poiché la coppia si è chiusa in un strano silenzio social. Da ormai diverse settimane non li si vede più insieme in pubblico. Certo, questo non vuol dire automaticamente che ci siano problemi tra di loro, ma se è vero che la storia insegna allora qualche dubbio è anche legittimo.

Che cosa sta succedendo?

Già in passato, infatti, quando Belen e Stefano si erano lasciati si erano prima defilati dai social. Che cosa sta succedendo adesso? L’ultimo post su Instagram in cui Belen si mostra insieme a Stefano risale allo scorso 10 aprile.

Poi poche stories in sua compagnia e il silenzio più totale. Sul fronte professionale le cose vanno alla grande per entrambi: lui è in tv con Bar Stella, lei con Le Iene. Ma i fan temono che la coppia stia attraversando una nuova fase delicata dal punto di vista personale.

