Belen, primo topless della stagione. Il dettaglio hot scatena i follower: «Meravigliosa»

Belen Rodriguez fa girare la testa ai suoi fan con una serie di scatti hot publicati sui social. In queste prime giornate di caldo la bella showgirl argentina ha approfittato per mettersi al sole e prendere la prima tintarella, ma lo ha fatto in modo decisamente provocante e sensuale, togliendo il pezzo sopra del suo "costume".

Il post hot

Belu ha pubblicato sul suo profilo Instagram degli scatti in cui è senza la parte superiore del costume e con le mani copre entrambe i seni. Ma a rendere ancora più intrigante il post sono una serie di dettagli su cui la Rodriguez pone l'accento. Il primo, il reggiseno appeso alla ringhiera del balcone, che fa chiaramente capire che ha preso il sole a seno nudo, e il secondo, un piccolo video in cui si alza, con il costume addosso, e lascia intuire che sta per togliere una parte di questo.

I commenti

Nemmeno a dirlo gli scatti hanno fatto impazzire letteralmente il web e il post è stato preso d'assalto da una serie di commenti di apprezzamento, alcuni ironici, altri decisamente poco eleganti. “Per te sarei disposto ad ogni cosa” ha scritto un utente. E ancora: “Meravigliosa” che è uno dei commenti più ricorrenti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Maggio 2023, 13:56

