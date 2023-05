Antonino Spinalbese attaccato dagli hater: «Luna Marì non è figlia di Belen». E lui risponde così

di Redazione Web

L'anno scorso, nel mese di ottobre, era diventato virale su TikTok il video di una donna, Tatiana Sova, nel quale sosteneva che lei fosse la madre di Luna Marì e non Belen Rodriguez. Secondo il racconto di Tatiana, Belen e Antonino Spinalbese, avrebbero acquistato i suoi ovociti illegalmente.

Nelle ultime ore, un utente, sul profilo Instagram di Antonino, ha riaperto la questione commentando una foto dell'ex concorrente del GfVip con la figlia Luna. Un commento che ha scaturito la risposta di Antonino. Andiamo a vedere cosa è successo.

Il commento su Instagram

Il commento di un utente alla fotografia di Antonino con la figlia non è passato inosservato ai follower. «Avete fatto un bell'investimento comprando gli ovociti di Tatiana asportati illegalmente nell'ospedale. Solo grazie a quegli ovociti sei diventato famoso. La bambina sarà restituita alla vera madre biologica. Un bell'investimento con un guadagno sicuro. Una piccola schiava indifesa gratis che devi mantenere. Basta sfruttarla nei social», ha scritto l'utente.

Antonino Spinalbese ha risposto a questo commento con estrema freddezza e senza alcuna esitazione. «Signora Maria non so nemmeno fare la spesa online, mi metto ad acquistare gli "ovociti di Tatiana"?». In questo modo l'ex gieffino ha risposto alla critica chiudendo questa questione.

La storia

Tatiana Sova ha divulgato un video su Tiktok sostenendo di essere stata operata da dei chirurghi plastici presso l’Ospedale Borgotrento di Verona. Mentre Tatiana era sotto anestesia, i medici, di cui fa nomi e cognomi, le avrebbero sottratto illegalmente e senza il suo consenso organi sani e ovociti. Questa tesi era stata raccontata da Tatiana in diversi video su Tiktok nel 2022.

Cosa succederà adesso?

