Antonino Spinalbese con Luna Marì, il video del “ciuccio” commuove i fan: «Papà...»

Antonino Spinalbese papà a tempo pieno. L'ex vippone sta dedicando le sue giornate alla piccola Luna Marì, la figlia nata dalla relazione con Belen Rodriguez. Nelle storie pubblicate sul suo profilo Instagram, l'ex hairstylist ha condiviso con i follower alcuni dei momenti più belli (ed esilaranti) in cui compare la bambina.

Antonino Spinalbese, i dolci momenti con Luna Marì

Da quando è finita l'esperienza al Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese sta cercando di recuperare tutto il tempo “perduto” con Luna Marì, la sua unica figlia. I due hanno trascorso cinque mesi lontani. Che la piccola Luna potesse dimenticarsi del suo papà, era una delle maggiori preoccupazioni dell'ex di Belen. Un timore che più volte ha fatto presente agli altri concorrenti del GfVip. Quella preoccupazione ora non esiste più. Antonino, infatti, trascorre quanto più tempo possibile in compagnia di Luna Marì, come testimoniato dalle sue storie social.

Il video dolcissimo

L'ex concorrente del GfVip ha condiviso uno scatto che ritrae la piccola Luna Marì sul pavimento di casa mentre mangia un gelatino. Poi, i due si sono spostati in giardino dove papà Antonino ha installato una mini tenda da circo, luogo in cui papà e figlia possono giocare insieme. I due sembrano, infatti, inseparabili.

Il video condiviso nelle ultime ore dall'ex hairstylist ha commosso i fan per l'infinità dolcezza: «Papà», si sente dire da Luna Marì mentre tenta di disturbare papà Antonino, che fa finta di dormire, con il suo ciuccio.

