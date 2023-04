Antonino Spinalbese, la diretta su Instagram fa discutere. Nikita Pelizon commenta ma lui...

di Redazione Web

Antonino Spinalbese, dopo la sua avventura al Grande Fratello Vip, è molto attivo sui suoi profili social. Nelle ultime ore è diventata virale una diretta che l'ex vippone ha avviato su Instagram in cui ad assistere pare ci fosse proprio la vincitrice del reality show, Nikita Pelizon. Ma le cose non sono andate come previste...

I commenti di Nikita Pelizon

Sul web, gli utenti hanno condiviso alcuni estratti della live di Antonino Spinalbese. L'ex hairstylist ha avuto l'onore di avere tra i “telespettatori” anche Nikita Pelizon, la quale ha lasciato diversi commenti per il compagno di avventura. Commenti, tuttavia, che pare non siano stati presi in considerazione da Spinalbese.

Cosa pensano gli utenti

«Buona giornata man», ha scritto Nikita Pelizon. «Siamo in due a non capire twitter», si legge ancora.

La vincitrice del GfVip cercava, infatti, di interagire e di farsi notare dall'ex compagno di Belen, ma con un pessimo risultato. Come i fan scrivono sulla piattaforma di microblogging, infatti, Spinalbese avrebbe ignorato i commenti rilasciati da Nikita. «Io non capisco perché? Lui ha detto svariate volte che la reputa una persona falsa e lei continua...», ha commentato un utente.

