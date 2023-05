Belen Rodriguez, balli scatenati in discoteca: ma chi c'è con lei?

di Redazione web gossip

Belen Rodriguez a sorpresa in Veneto per il ponte del Primo Maggio: la showgirl argentina si sta godendo qualche giorno di relax ed è stata avvistata sull'isola dei vip di Albarella, nella zona di Rosolina (Rovigo), alle Fonderie Musicali, mentre balla tra la folla e canta le canzoni del Pagante.

Belen in discoteca all'Isola di Albarella

La showgirl mamma di Santiago e Luna Marì e compagna di Stefano De Martino, sabato 29 aprile è stata avvistata da alcuni fan nella discoteca Fonderie Musicali, ex Malibù, di Rosolina in compagnia di alcuni amici. Proprio nella serata di sabato, il locale ospitava il concerto de Il Pagante come chiusura della stagione invernale. La Rodriguez ha una casa poco distante, nell'isola di Albarella. Belen scatenata durante la serata ha ballato e cantato, dimostrandosi in piena forma e molto felice.

Antonella Fiordelisi e Belen insieme

Dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip, la Fiordelisi ha avuto modo di incontrare la showgirl argentina. I motivi dell'incontro non sono stati rivelati, ma una foto condivisa su Instagram testimonierebbe il tutto. Lo scatto che ritrae le due abbracciate ha lasciato i fan senza parole: «Chiediamo ad Antonino Spinalbese cosa ne pensa».

I commenti social

«Guapita», ovvero «carina», ha scritto a corredo della scatto Antonella Fiordelisi taggando la showgirl argentina. L'incontro tra le due influencer ha lasciato i fan senza parole, soprattutto chi ha seguito attentamente la scorsa edizione del reality show di Canale 5. Antonino Spinalbese, infatti, è entrato nella Casa dopo che la sua relazione con la showgirl Belen era diventata un caso mediatico. I due si sono frequentati per poco più di un anno, poi si sono detti addio pochi mesi dopo la nascita della loro figlia, la piccola Luna Marì.

