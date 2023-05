Stefano De Martino, il rapporto con Belen: «Sogno camere separate. Mi prendo una pausa dalla televisione»

di Redazione web

Stefano De Martino negli anni è entrato nel cuore dei telespettatori italiani che si sono affezionati a lui, prima come ballerino timido e talentuoso ad Amici, poi, come conduttore di programmi di successo. I suoi Stasera tutto è possibile e Bar Stella hanno fatto divertire tutti e soprattutto, hanno permesso a Stefano di farsi conoscere ancora di più. Ora, però, il ballerino ha rivelato di volersi prendere una pausa dalla televisione, ed ha svelato anche alcuni retroscena del suo rapporto con Belen Rodriguez. Ma andiamo con ordine.

L'intervista di Stefano De Martino

Stefano De Martino ha spiegato a FQMagazine, di volersi prendere una pausa della tv: non condurrà, infatti, Tim Summer Hits 2023 ma si ripresenterà nel piccolo schermo il prossimo autunno. Il conduttore ha detto: «Non ci sarò, perché sono stato molto attento a non annoiare. Quest’anno di televisione ne ho fatta tanta e ho la fortuna di alternarla al teatro. Onde evitare che le persone si scoccino di vedermi, allora mi assento. Ecco perché quest’estate non ci sarò. Ci vedremo poi in autunno. Se sentire la mia mancanza, potete sempre venire a teatro». In questo momento, infatti, Stefano De Martino è impegnato con lo spettacolo teatrale "Meglio stasera. Quasi one-man show".

Il rapporto con Belen Rodriguez

Inoltre, Stefano De Martino ha raccontato anche come procede il suo rapporto con Belen Rodriguez: «Ogni volta che ci siamo lasciati, io perdevo la fede nunziale, ora ne ho tre. Con Belen sogno camere separate: io la sera a letto crollo, lei va avanti fino a tardi a vedere le serie coreane. Mi tocca addormentarmi con la tv accesa».

