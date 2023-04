Marco Borriello: «Con Belen la storia più importante della mia vita, ma eravamo immaturi. Tradimenti? Da fidanzato mai...»

di Luca Uccello

Ogni sei mesi Marco Borriello aveva il bisogno di cambiare, cercare nuove emozioni. «Solo a Milano e al Milan ci sarei rimasto per sempre, ma non è stato possibile». Ora vive a Ibiza e dopo aver giocato con la squadra locale, è diventato dirigente. Sta bene, almeno così racconta al Corriere della Sera.

Borriello: vita costosa, ma ho guadagnato tanto

«Ho scelto di non avere più padroni. Ho una piccola quota dell’Ibiza calcio: sono consigliere e ambassador del club. Mi piace anche il mondo della finanza e del real estate...».Sta bene perché con il calcio, euro in più euro in meno, ha guadagnato tanto. «Credo di aver guadagnato 30 milioni. Non mi sono fatto mancare niente, ho avuto una vita costosa e dispendiosa ma sono riuscito a salvare il patrimonio».

Sta bene anche da solo a quanto pare. Senza nessuna compagna. Lui che è stato un tombeur des femmes per eccellenza. «Tutte le mattine mi alzo, mi guardo allo specchio e mi dico “ti amo” (ride, ndr). Ho avuto storie in passato ma ho scelto me e ho fatto bene. Quando ho voglia e l’occasione mi vivo l’emozione. In futuro vorrei lasciare il mio dna, un figlio è importante».

A differenza di tanti suoi colleghi Borriello non è mai stato sposato. Ma c'è un motivo: «Si sposano giovanissimi e poi partono i tradimenti. Scoppiano tutti, restano i figli che sono la cosa più bella. Sarò anche egoista ma resto coerente con la vita che voglio avere».

Lei tradisce? «Quando sono stato fidanzato non l’ho mai fatto». Altra domanda: a quasi 41 anni cosa cerca in una donna Marco Borriello? «L’aspetto estetico è il primo che mi colpisce. Ma in questa fase conta anche il fattore cerebrale».

Poi si torna al passato, a Belen Rodriguez: «È stata una storia d’amore acerba, immatura, fra due ragazzi. Se ci incontriamo a Milano l’abbraccio, è una ragazza solare e divertente. Comunque è stata la relazione più importante della mia vita, è durata quattro anni e mezzo».

