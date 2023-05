Le Iene, Belen alla vittima di revenge porn: «So benissimo come ci si sente, fidarsi degli altri non è mai una colpa»

di Redazione web

Belen Rodriguez, durante l'ultima puntata de Le Iene, è tornata a esporsi su un tema che l'ha riguardata molto da vicino alcuni anni fa: il revenge porn, ovvero il caricamento di materiale sessuale esplicito per vendicarsi dopo la fine di una relazione con una persona. La conduttrice ha lanciato il servizio di Pamela, vittima di questo tipo meschino di ripicca e, poi, al termine dell'inchiesta, ha espresso la propria vicinanza alla ragazza.

La vicenda

Il servizio de Le Iene ha raccontato il dramma di Pamela, una ragazza che si era innamorata di una donna più grande di lei di 25 anni che un giorno le chiese di girare un video mentre avevano rapporti intimi. Pamela accettò perché, come rivela «si fidava ciecamente della persona che aveva davanti ed era sicura che non le avrebbe mai fatto del male». Si sbagliava, perché alcuni giorni dopo aver filmato il rapporto, la ragazza ha ricevuto dei messaggi da alcuni conoscenti che le dicevano che l'avevano riconosciuta su Onlyfans. Pamela, quindi, è caduta nella disperazione più totale perché si sentiva tradita, usata e soprattutto provava vergogna per il reato di cui era stata vittima: il revenge porn. La donna che postò il video, lo mise anche a pagamento: 24 dollari a visualizzazione.

Le parole di Belen

Quando il servizio è terminato, Belen Rodriguez ha detto di essere molto dispiaciuta per ciò che era successo a Pamela e ha aggiunto: «Permettetemi di mandare un grande braccio a Pamela, purtroppo so benissimo come ci si sente. Ma avere fiducia negli altri non è mai una colpa, e speriamo che questa situazione si risolva presto».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Maggio 2023, 09:25

