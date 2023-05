Amici 22, Mattia Zenzola in lacrime per la mamma: «Hai avuto tanta forza per superare gli ostacoli»

di Redazione Web

Piovono emozioni nel daytime di Amici. I quattro finalisti stanno ricevendo dei regali per dar loro una maggior carica per la finale di sabato 13 maggio. Oggi è stato il turno Mattia Zenzola, il giovane ballerino che ha ricevuto una sorpresa dalla sua mamma: una commovente lettera, in cui la donna ha parlato dei momenti difficili che suo figlio ha attraversato nella vita, nonostante la sua età: «Tu di forza per superare gli ostacoli ne hai avuta tanta fin da piccolo. Hai avuto forza nei momenti in cui ti sentivi solo, la forza nel cercare amicizia, amore e bene nelle persone. Anche quando quel bene non arrivava. Ricordo ancora quando ti vestivi tutto precisino, aspettando che venissero a prenderti, per poi rimanere in silenzio quando non succedeva e non arrivava nessuno. Prima di ritrovare l’energia e il sorriso con cui hai sempre riempito casa».

La commozione

Alla vista della lettera, Mattia non è riuscito a trattenere la commozione ed è scoppiato letteralmente in lacrime. La mamma di Mattia ha continuato, esortando il figlio a non mollare mai: «E a proposito di ostacoli… questa è la vista bellissima che c’è da camera tua, che però tu non volevi vedere quando nei momenti di difficoltà ti rifugiavi nella tua cameretta abbassando tutte le tapparelle. Questo per non far entrare la luce e chiuderti in te stesso. Permettevi solo alla tua cagnolina di entrare a farti compagnia. La tua cameretta era il tuo rifugio, il nido, la tua tana.

L'incontro

Dopo aver visto la lettera, il ballerino ha rincontrato una persona molto speciale per lui: il suo papà. Il padre del giovane è entrato in studio per congratularsi con il figlio e sostenerlo durante questo percorso difficile ma gratificante. Il padre ha lodato il coraggio di Mattia e ha anche fatto promessa al figlio di non preoccuparsi per lui, poiché sta bene e si sente felice quando vede Mattia realizzare i suoi sogni: «Adesso non devi più tirare giù le tapparelle. Non devi chiuderti in te stesso. Io e te ci capiamo al volo con uno sguardo. Sono così fiero e soddisfatto di te e di quello che hai fatto. Tu oggi mi hai regalato la vita ed è bellissimo. Non potevi farmi regalo più bello. Non preoccuparti per me adesso. Me lo devi promettere, perché io sto bene e sono felice quando ti vedo contento. Questo per te è un traguardo stupendo e non potevo mancare. Sto bene, ho fatto tutte le analisi stai tranquillo. Sono venuto per portarti amor e coraggio. Devi essere felice non tremare, io ti amo tanto ricordalo».

