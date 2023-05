Angelina Mango: i big si accorgono di lei. I repost da Marracash a Salmo, con chi il primo duetto?

Angelina Mango convince sempre di più, non solo il pubblico, ma anche i suoi colleghi artisti. Sono in molti ad aver notato la giovane cantante romana, figlia di Mango, durante il suo percorso all'interno di Amici.

Nonostante il secondo posto nel programma di Maria de Filippi, Angelina ha sorpreso il pubblico del talent, portando sul palco cover di canzoni molto famose degli artisti che, poi, hanno ricondiviso nelle storie di Instagram l'interpretazione dei loro brani eseguita da Angelina Mango.

Un riconoscimento non da poco che ha già fatto sognare i fan sulle sue future collaborazioni. Vediamo di chi stiamo parlando.

Durante le puntate del serale, Angelina ha incantato il pubblico con cover ed esibizioni originali, tanto da suscitare l'interesse di numerosi artisti. I fan più attenti hanno notato che spesso gli autori dei brani che ha interpretato Angelina Mango hanno condiviso loro storie Instagram la sua performance, suscitando la loro curiosità.

