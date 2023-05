Angelina Mango e Fiorello a Viva Rai2, gaffe dello showman e lei si imbarazza. Poi, i duetti

di Redazione web

Angelina Mango è stata ospite a Viva Rai2 e Fiorello è rimasto estasiato dalla voce della giovane cantante uscita da Amici, il talent show di Maria De Filippi. Dopo essersi esibita con il suo nuovo singolo "Ci pensiamo domani", ha duettato con lo showman sulle note di "Ancora" e "Vagabondo". Fiorello è rimasto estasiato dalla voce della giovane che promette di essere uno dei prossimi astri della canzone italiana. D'altronde, quando sei figlia del compianto Mango è difficile non avere un talento così innato.

La cantante si è mostrata molto timida e, dopo la gaffe di Fiorello, lei preferisce non dire nulla. Andiamo a vedere cosa ha combinato Fiorello.

i brividi tutte le volte ❤️‍🩹 #vivarai2 pic.twitter.com/UOxaCDD5MA — yle | sissi e nina ☽ (@heyitsyleniaaa) May 23, 2023

La gaffe di Fiorello

Durante il corso della nuova puntata di Viva Rai2, Fiorello stamattina ha presentato la cantante di Amici, Angelina Mango e, tra un'esibizione e l'altra, lo showman ne ha combinata una delle sue. Mentre parlava con la giovane cantante, Fiorello ha voluto salutare la mamma di Angelina, ma ha confuso i nomi.

Infatti, invece di chiamarla "Laura", Fiorello ha salutato "Caterina Valente". Una svista su cui Angelina ci ha riso su e si è trattenuta dal corrreggerlo.

La cantante ha poi confessato quanto sia importante la musica per lei che ha «imparato a cantare ancora prima di parlare».

I fan di Angelina non vedono l'ora di vederla esibire nei suoi concerti, intanto si possono accontentare degli instore nei centri commerciali per promuovere il suo nuovo album, "Voglia di vivere", dove la giovane cantante registra sempre sold out in tutta Italia.

