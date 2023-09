Sophie Codegoni e Alex Basciano in crisi, le accuse al dj: «Troppo geloso e poco incline al dialogo»

di Redazione Web

Sophie Codegoni ha confermato in un lungo post la sua crisi con Alessandro Basciano. La coppia, da sempre piuttosto litigarella, ha oggi una bambina di pochi mesi, ma nonostante il loro forte legame, in queste settimane non starebbero passando un periodo semplice. Già all'inizio dell'estate si era parlato di crisi, smentita dai diretti interessati con post di foto da innamoratissimi, ora però sembra che sia ufficiale.

La conferma della crisi

Dopo che i fan hanno notato che Basciano aveva tolto il follow su Instagram a Sophie e alla madre di lei, si sono rincorsi i gossip, a cui ha voluto mettere un freno la stessa Codegoni. Dopo le sue parole, che confermano il periodo non facile, ma sottolineano l'amore e il rispetto che continuano a legare lei e Alessandro, molti fan della coppia si sono pero scagliati contro il dj, accusandolo di essere la causa scatenante della crisi, tra l'altro proprio a pochi mesi dalla nascita della loro Celine Blu.

I commenti

«Lui troppo geloso, da subito, irruento e poco incline al dialogo costruttivo.

