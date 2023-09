Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, ecco la verità sulla presunta separazione

di Redazione web

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sarebbero lasciati. L'indiscrezione ha fatto il giro dei social e i fan, dopo che l'ex corteggiatore ha smesso di seguire l'ex tronista di Uomini e donne su Instagram, si sono immediatamente allarmati.

Nelle ultime ore, però, nessuno dei due ha smentito la notizia, anzi, un'Instagram stories dell'ex gieffino potrebbe, oggi, essere proprio una conferma. Mentre lei ha reagito così.

Sophie Codegoni torna a Milano dopo l'addio a Alessandro Basciano? «I'm back». Poi la dedica a Celine Blue

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati? Conferma dopo l'indizio social: «Relazione conclusa»

Le parole di Ale Basciano

«Non mi spaventa il dissenso comune.

Le verità di Sophie Codegoni

«Da ieri leggo tante supposizioni, pensieri, prese di posizione completamente infondate e basate sul nulla - ha scritto Sophie Codegoni nelle sue Instagram stories -. Amo condividere con voi i momenti belli e spensierati della mia vita perché credo che il social debba essere un posto leggero e positivo, tutti noi abbiamo i nostri problemi, momenti difficili e difficoltà da risolvere sia personali che di coppia e non vi nascondo che in questo momento io e Ale stiamo affrontando un momento abbastanza delicato della nostra storia che siamo cercando di superare per il bene della nostra famiglia. Tutti litigano, tutti fanno piccoli gesti stupidi ed impulsivi,ma state tranquilli perché con l'amore e la positività tutto si può risolve. Ci tenevo a dirvelo perché sono davvero grata per tutto l'amore e il sostegno che ogni giorno mi date e ci date e non mi sembrava corretto far finta di nulla davanti all'evidenza».

Per il momento, i due sono attesi sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, lo stesso tappeto rosso ospitò la proposta di matrimonio e al quale ha fatto seguito la nascita della loro Celin Blue.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Settembre 2023, 20:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA