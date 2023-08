Cristian Totti innamoratissimo di Melissa: i baci social piacciono anche a mamma Ilary e a papà Francesco

di Redazione web

Cristian Totti, anche se non è social come la sorella Chanel, quando pubblica qualche foto sul proprio profilo Instagram, soprattutto in compagnia della fidanzatina Melissa Monti, riscuote sempre tantissimo successo.

Il primogenito di Ilary Blasi e Francesco Totti è innamoratissimo della giovane attrice con la quale, ormai, fa coppia fissa da quasi un anno. Il giovane giocatore della Roma ha postato una serie di foto che hanno fatto impazzire i fan e anche... mamma e papà.

Il post Instagram di Cristian Totti

Entrambi vestiti di nero, Cristian Totti con una semplice t-shirt e dei pantaloncini, Melissa Monti con una tutina sexy cut out che lascia scoperta la schiena e l'addome. Il figlio di Ilary Blasi e Francesco Totti, per descrivere le foto romantiche, sceglie una didascalia molto semplice ma di grande significato: «Love», aggiungendo un'emoticon della luna.

Effettivamente, la parola "love" racchiude tutto il sentimento che prova per l'attrice che, nonostante la giovane età, perché ha da poco compiuto 18 anni, ha recitato già in vari film come "La grande bellezza" di Paolo Sorrentino o in fiction quali "Mi chiamo Maya" e "Solo per amore".

La coppia piace moltissimo agli utenti social che seguono molto appassionatamente sia Cristian che Melissa. Inoltre, anche la famiglia di lui è molto contenta che abbia trovato l'amore con una ragazza di tale bellezza e, infatti, i like di Ilary Blasi e Francesco Totti non si sprecano: sotto ogni nuovo post del figlio, ecco che mamma e papà dimostrano il loro supporto.

I commenti dei fan

Cristian Totti sul proprio profilo Instagram conta 182mila follower, fan che ogni volta che pubblica nuovi contenuti si dimostrano pronti a dimostrargli il loro affetto. Sotto alle foto con Melissa Monti qualcuno ha scritto: «Siete bellissimi! Godetevi questa vostra magnifica storia», «Lei è di una bellezza disarmante», oppure ancora «Si vede proprio che sono molto innamorati».

