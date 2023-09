Ballando, Paola Perego tra i concorrenti: ecco come si sta preparando

di Redazione Web

Paola Perego è una delle concorrenti che farà parte del cast di Ballando con le stelle. Ad annunciarlo è il canale ufficiale su Instagram della trasmissione che mostra la Perego impegnata a mangiare patatine guardando però il celeberrimo film Flashdance. Il programma di Milly Carlucci sta scaldando i motori e da qualche giorno sta iniziando a mostrare i ballerini che si esibiranno a partire da sabato 21 ottobre su Rai1.

L'annuncio

«Sì, così mi preparo per Ballando. Mi sono vestita da ballerina, c’è tempo ancora», afferma ironicamente la conduttrice nel video di presentazione, «È la 16esima volta che guardo Flash Dance, alla 20esima, per osmosi, vedi che so ballare». La Perego, ben lontana dal mondo della danza, si metterà alla prova cimentandosi nelle varie coreografie insieme al ballerino professionista che la guiderà in questa esperienza.

Il cast

Il nome di Paola è solo l'ultimo in ordine cronologico, sono ormai ufficiali nel cast Ricky Tognazzi, Simona Ventura, Giovanni Terzi, Rosanna Lambertucci e Carlotta Mantovan.

Silenzio ancora sulla scelta in merito alla giuria: se per molti mesi si è parlato di sostituzioni e cambiamenti, recentemente si è smentito sostenendo che tutti resteranno al loro posto, ma poi sono arrivate delle dichiarazioni che hanno nuovamente insinuato il dubbio. Per avere certezze non resta che aspettare.

