Guendalina Canessa, grida furiose contro i ragazzini che picchiano un piccione: «La vostra generazione mi fa schifo»

Guendalina Canessa si sfoga sui social e lancia pesanti accuse a dei ragazzi sorpresi da lei in centro a Milano mentre facevano del male a un piccione. L'ex concorrente del Grande Fratello ha pubblicato una serie di video su Instagram in cui ha raccontato di aver visto dei ragazzi in Piazza del Duomo che prendevano a calci un piccione, una scena che l'ha mandata su tutte le furie.

I fatti

Guendalina ha ammesso di aver iniziato a gridare ai ragazzi in mezzo alla piazza, senza curarsi minimamente delle persone intorno a lei: «Sono una bestia!», ha esordito la Canessa. «C’era questo ragazzino che ha iniziato a prendere a calci un piccione. Voi mi direte, ‘un piccione’. Ca**o no, gli ho detto: ‘Scusami, ti piacerebbe se ti prendessi io a calci nel c**o?’. Io sono stanca di vedere queste cose. Sono stufa, basta. Io rispetto pure i piccioni».

Lo sfogo

Poi ha continuato rivolgendosi a questa generazione di giovanissimi che, a suo dire, non avrebbe più rispetto per nulla. «Siete una generazione di bruciati!», ha affermato, proseguendo con parole molto dure: «Mi fate schifo, schifo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Settembre 2023, 10:45

