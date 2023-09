Belen Rodriguez con rughe e imperfezioni? «L'ho incontrata a Milano, non è come sembra»

di Redazione web

Belen Rodriguez è «come una qualsiasi quarantenne comune». A ricordarglielo sono i suoi follower che sui social hanno preso di mira un selfie per i presunti filtri o modifiche che non la renderebbero com'è nella realtà.

La showgirl, in effetti, si mostra sempre al top e i suoi 38 anni non sembra proprio dimostrarli. Il suo nuovo amore Elio Lorenzoni la ringiovanisce o sarà qualche ritocco all'immagine? Scopriamolo insieme.

Belen Rodriguez malinconica, la canzone misteriosa: «Anima sola». A chi si riferisce?

Belen, Elio Lorenzoni solo un ripiego? La critica: «Senza Stefano De Martino non sei felice, si vede»

Belen Rodriguez e le imperfezioni

La showgirl si è ritrovata nel mirino degli hater che le hanno fatto notare quando nelle foto si mostri sempre così impeccabile da non risultare reale.

«L’ho incontrata molte volte a Milano, struccata e vestita casual. Mi dispiace che ci siano donne che non comprendano che nella realtà non è così lei - ha scritto un utente sui social -. È una donna come ogni quarantenne. Con le sue rughe, la pelle non perfetta ecc. purtroppo questi social usati male creano solo danni ed insicurezze». «Sembri una 15enne, non esagerare con i filtri che si vede», ha commentato un altro account.

Lei sembra aver ritrovato la serenità tra le braccia del nuovo fidanzato Elio Lorenzoni con cui trascorre momenti indimenticabili che condivide con i fan.

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Settembre 2023, 19:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA