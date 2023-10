Amici, Raimondo Todaro litiga con Alessandra Celentano ed Emanuel Lo: «Si sono coalizzati contro di me»

di Redazione web

Durante la puntata pomeridiana di Amici che va in onda la domenica, gli allievi della scuola si esibiscono davanti ai loro professori e ad eventuali giudici. Poi, quando terminano la loro esibizione, ascoltano ciò che pensano di loro gli insegnanti. Alle volte, però, questi ultimi possono non trovarsi d'accordo con le opinioni degli altri: è il caso di Raimondo Todaro, Alessandra Celentano ed Emanuel Lo che hanno discusso sull'esibizione del ballerino Nicholas.

La discussione ad Amici

Il primo allievo che si è esibito oggi, domenica 15 ottobre, ad Amici, è stato il ballerino Nicholas, seguito da Raimondo Todaro. Quando il 22enne ha terminato la sua esibizione, la maestra Alessandra Celentano gli ha comunicato il suo voto: 1. Il giovane è rimasto di stucco e ha chiesto spiegazioni, quindi, la professoressa ha risposto: «Credo ti manchino dei movimenti base e c'è ancora davvero tanto lavoro da fare e, poi, nella vita ci vuole impegno, se quello manca non si fa nulla, ed è così in tutte le professioni, non solo nella danza». Quindi, Raimondo Todaro è intervenuto dicendo: «Ma che c'entra? Lui si sta impegnando ma appartiene a un altro stile rispetto a quello che ha appena ballato e comunque anche io gli ho dato sei, cioè non si può mortificare così un ragazzo». Quindi, Maria De Filippi ha chiesto a Emanuel Lo cosa ne pensasse: «Io sono d'accordo con quello che ha detto Alessandra, mancano delle basi, quando balli sembri un allievo a un saggio di fine anno». Raimondo Todaro non ha proprio gradito il giudizio del collega e ha detto, rivolto a Maria: «Quest'anno si sono coalizzati contro di me».

Opinioni contrastanti

Molto spesso, ad Amici è successo che alcuni professori non si trovassero d'accordo con altri sulle esibizioni e il livello degli allievi che, comunque, durante la settimana, hanno diverse ore di allenamento per cercare di migliorare le proprie tecniche di ballo o di canto.

