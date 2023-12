Wanda Nara, festa di compleanno in Turchia da Mauro Icardi. Lui: «Ti auguro sempre il meglio»

Wanda Nara ha compiuto 37 anni e per l'occasione ha deciso di volare in Turchia dai suoi figli e da suo marito Mauro Icardi per trascorrere questo giorno così importante per lei con loro. La showgirl al momento è impegnata con la gara di Ballando con le Stelle, dove ha buone possibilità di vincere il dancing show di Milly Carlucci. La sua bravura e la sua sensualità sono protagoniste di ogni sua esibizione.

Andiamo però a vedere il dolcissimo messaggio del marito Mauro Icardi nel giorno del suo compleanno.