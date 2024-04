Fiorella Mannoia, compleanno da “figacciona”. La gag con il compagno: «Fai 70 anni? Sarà una c***ata»

di Dajana Mrruku

Fiorella Mannoia festeggia 70 anni. La cantante così amata dal pubblico e protagonista all'ultimo Festival di Sanremo col suo brano Mariposa, inno alla libertà e alle donne, ha saputo arrivare al cuore di tutti con canzoni forti e, al tempo stesso, delicate che rompono gli stereotipi attuali e cantano la forza e la fragilità. Fiorella ha condiviso un video su Instagram per ringraziare i suoi fan dei numerosi messaggi di auguri e ha colto l'occasione per annunciare un nuovo concerto a Caracalla, insieme al compagno Carlo Di Francesco e lui, ironico come sempre, non ha mancato di prenderla un po' in giro.

La gag con Carlo Di Francesco

Fiorella Mannoia ha pubblicato un video in cui legge un giornale che annuncia la nuova data a Caracalla, dove festeggerà il suo compleanno con i suoi fan. Il compagno di lunga data, Carlo Di Francesco, non ha perso l'occasione per prenderla in giro: «Ma qui c'è scritto che compi 70 anni! Ma è una ca**ata», complimentandosi poi con la cantante, bellissima tra le pagine del giornale. «È vero, sono proprio una gran figacciona», ha detto Fiorella, ignorando la battuta del compagno sulla sua età.

