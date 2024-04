Fiorella Mannoia spegne 70 candeline: gli auguri vip, da Paola Cortellesi a Luca Zingaretti

In occasione dei 70 anni di Fiorella Mannoia, la Fondazione ‘Una Nessuna Centomila’, di cui l’artista è Presidente Onoraria, ha voluto celebrare con un gesto speciale. Un video ricco di affetto e stima è stato, infatti, postato per augurare un caloroso buon compleanno alla cantante.



Gli auguri degli amici di Fiorella

Tanti gli amici e colleghi che hanno aderito all’iniziativa, tra i quali molti volti noti dello spettacolo. Tra loro, Paola Cortellesi, Vinicio Marchioni, Noemi, Giuliano Sangiorgi, Paola Turci, Emma, Luisa Ranieri, Luca Zingaretti, Tosca, Anna Foglietta e Massimiliano Caiazzo hanno partecipato con entusiasmo, testimoniando l’ammirazione e l’affetto che lega la comunità artistica a Fiorella.



