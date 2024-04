Jackie Chan spegne 70 candeline, l'augurio di Will Smith è un amarcord di Karate Kid: «Grazie per avermi aiutato a crescere Jaden»

di Serena De Santis

Tanti auguri a Jackie Chan che ha soffiato 70 candeline! Domenica 7 aprile il celebre attore hongkonghese, tra una ripresa e l'altra del nuovo capitolo di Karate Kid, ha festeggiato gli anni e sono stati tantissime le persone del mondo dello spettacolo che hanno voluto augurargli un buon compleanno. Tra queste risalta il celebre Will Smith, che non si è limitato a un semplice "Tanti auguri". Su Instagram, infatti, ha pubblicato degli scatti che ritraevano il festeggiato insieme ai piccoli della famiglia Smith, per ricordare la grande amicizia che li lega dai tempi di Karate Kid.

L'augurio di Will Smith

Quando si parla di arti marziali non si può non pensare a Jackie Chan. È inevitabile. L'attore, il cui vero nome è Chan Kong-Sang, è stato uno dei volti principali della saga di Karate Kid, per la quale ha interpretato il ruolo di Mr. Han e ha recitato accanto a Jaden Smith, al tempo futura promessa del mondo dello spettacolo nonché figlio di Will Smith.

Sotto alla foto, ha scritto: «Oltre ad aver realizzato alcuni dei miei film preferiti e creato alcuni dei momenti più folli che sono stati ripresi nella storia del cinema, ti ringrazio di cuore per avermi aiutato a crescere Jaden. Il tempo trascorso con te a Pechino durante Karate Kid ha lasciato un impatto eterno su tutta la nostra famiglia. Ti auguriamo il nostro più profondo amore per il tuo nuovo viaggio intorno al sole».

Torna Karate Kid dopo 14 anni

Sono iniziate le riprese del nuovo film della saga di Karate Kid. La nuova pellicola tornerà al cinema dopo ben 14 anni dal reboot del film che vide il sensei Mr. Miyagi (interpretato Pat Morita, scomparso nel novembre 2005) insegnare a Daniel LaRusso (Ralph Macchio) che il segreto del karate risiede nella mente e nel cuore, non nelle mani.

Sony Pictures ha annunciato che le riprese sono iniziate lo scorso 4 aprile. Ancora non conoscono i particolari della trama e chi tornerà tra gli storici personaggi. Per il momento, sappiamo che sul set ci sono Ben Wang, Jackie Chan e Ralph Macchio e che la pellicola uscirà nelle sale il 13 dicembre 2024.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Aprile 2024, 11:58

