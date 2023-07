Jackie Chan non darà in eredità al figlio il suo patrimonio da 400 milioni: «Se è capace farà fortuna da solo»

di Redazione web

Il suo patrimonio è stimanto in una fortuna da 400 milioni di dollari, ma neanche uno di questi andrà in eredità al figlio. Sarebbe questa la decisione dell'attore Jackie Chan, decisamente preoccupato per come il primogenito Jaycee potrebbe gestire l'ingente somma.

Jackie Chan, l'eredità



Il protagonista di film action e commedie, 69 anni, ha una relazione turbolenta con i suoi due figli, Jaycee Chan, 40 anni, e Etta Ng Chok Lam, 23 anni, che lo ha recentemente accusato di averla abbandonata. Nonostante il suo consistente patrimonio, Jackie Chan ha sottolineato quanto per lui sia importante che i suoi figli riescano a trovare da soli la propria strada nella vita, e in una recente intervista ha dichiarato che neanche un dollaro del suo patrimonio andrà a Jaycee: «Se è capace, farà fortuna da solo», ha spiegato.



Il figlio Jaycee

Nato in giorno dopo le nozze di Jackie Chan con la moglie Joan Lin, nel 1982, Jaycee ha provato a seguire le orme del padre intraprendendo la carriera di attore e musicista, ma ha raggiunto risultati nettamente inferiori. Mentre i due sono spesso apparsi sullo schermo insieme (in particolare come co-protagonista nel film del 2011, 1911), la loro relazione fuori dallo schermo è stata difficile.

