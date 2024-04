Festeggiare i 43 anni non fa paura ad Alessandra Ambrosio, ex angelo di Victoria's Secret che dopo i due figli è più in forma che mai e sfoggia un sorriso luminoso e un corpo tonico fasciato da un bikini rosa.

La modella brasiliana è da poco tornata da una vacanza alle Hawaii e ora è in California, dove ha celebrato il suo compleanno l'11 aprile con una torta coloratissima e gli applausi di amici e famiglia.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Aprile 2024, 09:43

