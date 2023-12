Paola Perego, addio a Ballando con le Stelle per infortunio: «Ballerina ad honorem»

di Dajana Mrruku

La semifinale di Ballando con le Stelle è appena iniziata e Milly Carlucci ha annunciato che, purtroppo, la coppia formata da Paola Perego e Angelo Madonia dovrà abbandonare il programma in maniera definitiva a causa dell'infortunio della conduttrice che le ha impedito di provare, nonostante ci avesse sperato con tutte le sue forze.

Andiamo a leggere che cosa ha detto Milly Carlucci.

Wanda Nara, festa di compleanno in Turchia da Mauro Icardi. Lui: «Ti auguro sempre il meglio»

Simona Ventura e Giovanni Terzi sposi, la reazione dell'ex Bettarini e la frecciatina a Mammucari: «Morto di fame»

Paola Perego e Angela Madonia fuori da Ballando

«Paola Perego e Angelo Madonia dovranno lasciare il programma perché Paola non è riuscita a riprendersi dall'infortunio avuto durante le prove di Ballando, ma noi siamo fieri di lei e la ringraziamo per il suo percorso. Sarà una ballerina ad honorem!», ha detto Milly Carlucci all'inizio della semifinale di Ballando con le Stelle. Paola e Angelo erano molto dispiaciuti di non poter partecipare alla gara, ma consapevoli di averci provato fino alla fine.

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Dicembre 2023, 21:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA