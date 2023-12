Ballando segreto, Teo Mammucari prova a baciare Wanda Nara: «In Italia è segno di amicizia»

di Dajana Mrruku

La sfida di Ballando con le Stelle si sta facendo sempre più entusiasmante. La finale è alle porte e le coppie sono molto tese... Tutti, ma non Teo Mammucari. L'ex conduttore de Le Iene è sembrato molto a suo agio anche durante la puntata di Ballando segreto, il format che riprende i protagonisti del dancing show condotto da Milly Carlucci, dietro le quinte, durante la puntata che va in onda. Proprio in quest'occasione, Teo ha cercato di conquistare Wanda Nara, con stratagemmi divertenti e... ipnotici.

Teo Mmmucari, il bacio a Wanda Nara

Teo Mammucari è stato ripreso mentre, durante la puntata di Ballando con le Stelle, provava a conquistare Wanda Nara con alcuni giochi di ipnosi, dietro le quinte.

«Adesso devi guardare una linea della mia mano e rilassarti», cerca di ipnotizzarla, ma la showgirl argentina si rifiuta: «Non posso addormentarmi, devo pensare alla sfida».

Dopo vari tentativi, Teo Mammucari sfodera le sue carte e bacia la ballerina sulla spalla, mentre Wanda lo guarda sorpresa: «Ma tu lo sai che ci sono le telecamere e non puoi fare come ti pare?», si chiede lei.

«Guarda che in Italia, il bacio sulla spalla è un segno di amicizia tra uomo e donna», spiega il conduttore, cercando di sedurre la bella ballerina, ma lei non ci sta proprio, la sua attenzione è rivolta tutta alla sfida e a vincere la gara.

I concorrenti presenti iniziano a ridere, capendo il momento divertente, e la gara procede come da copione, mentre in "sala di attesa", si respira un'aria particolarmente tesa e forse un po' competitiva...

