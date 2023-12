Ballando, anticipazioni: oggi due eliminazioni. Due ballerini per una notte: vip di Mare Fuori e un ex vincitore di Amici

di Dajana Mrruku

Le coppie di Ballando con le Stelle stanno diventando sempre più affiatate e hanno voglia di vincere e dimostrare di essere i ballerini migliori dello show condotto da Milly Carlucci. La conduttrice dello show di ballo ha detto di essere molto soddisfatta del cast scelto e ha rivelato alcune anticipazioni sulla nuova puntata che andrà in onda questa sera, sabato 2 dicembre su Rai1.

Tra le sorprese del nuovo appuntamento, anche la presenza di un ex vincitore di Amici tra i ballerini per una notte.

Andiamo a scoprire qualcosa in più e cosa ha detto Milly Carlucci.

Le anticipazioni di Milly Carlucci

La finale di Ballando con le Stelle si sta avvicinando e i concorrenti si stanno impegnando molto per vincere la gara di ballo, insieme ai loro insegnanti di danza. Tuttavia, ci sarà una brutta sorpresa ad aspettarli durante la puntata di sabato 2 dicembre. Milly Carlucci, ospite da Caterina Balivo a "La volta buona" ha rivelato che ci saranno non una, ma ben due eliminazioni durante il corso della serata. Ma questa non è l'unica novità...

I ballerini per una notte e il vincitore di Amici

Milly Carlucci ha colto la palla al balzo per annunciare i ballerini per una notte.

«L’altra notizia è che domani noi avremo due ballerini per una notte. E allora il tesoretto diventa una cosa molto importante con molti punti in palio. Anche perché saranno due tesoretti. Uno verrà conquistato dal ballo di Anna Foglietta e Lillo, che sono divertentissimi. Poi arriva Maria Esposito, la terribile Rosa Ricci di Mare Fuori e non sarà sola. Con lei ci saranno anche Giulia Luzi, Antonio Orefice e anche Mattia Zenzola, che sono insieme con lei i protagonisti del musical di Mare Fuori, che ha la regia di Alessandro Siani. Quindi insomma c’è modo di divertirsi con due tesoretti e soprattutto tutti questi ospiti che vedrete insieme», ha rivelato la conduttrice di Rai 1.

La presenza di Mattia Zenzola ha sorpreso tutti, ma non i fan del ballerino che sapevano la stima che il ragazzo nutre per il programma.

Non resta, quindi, che aspettare la nuova puntata di Ballando per scoprire gli eliminati e soprattutto per commentare le esibizioni dei ballerini per una notte.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Dicembre 2023, 09:00

