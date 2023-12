Ballando, Lucrezia Lando e Lorenzo Tano allo scoperto a "Storie Italiane": «Ci stiamo lavorando, tra noi c'è affinità»

di Dajana Mrruku

Lucrezia Lando (24 anni) e Lorenzo Tano (27 anni) sono sempre più vicini e complici. La coppia è stata ospite del programma di Eleonora Daniele (47 anni), "Storie Italiane" e la conduttrice, incuriosita come il resto del pubblico che segue con molta passione le dinamiche tra i concorrenti di Ballando con le stelle, ha voluto indagare sulla relazione che unisce la maestra di ballo e il figlio di Rocco Siffredi (59 anni).

Andiamo a scoprire che cosa hanno detto i ragazzi, incalzati da Eleonora Daniele.

Lucrezia e Lorenzo, nuova coppia all'orizzonte?

Eleonora Daniele ha voluto chiedere apertamente a Lucrezia Lando e Lorenzo Tano se tra i due ci sia davvero del tenero e se le voci di una loro presunta frequentazioni siano vere, spiazzando i ragazzi che si sono trovati con le spalle al muro.

«Se sono fidanzato o no con lei? Ci stiamo arrivando. Dobbiamo ancora capirlo bene diciamo. Posso fare una confessione: stiamo bene insieme. Questo è già molto ed è anche importante», ha rivelato Lorenzo, sbilanciadosi ancora di più.

«Il feeling tra di noi»

La conduttrice di Rai1 ha, poi, parlato della loro complicità sia sul palco che fuori dal palco.

«Se nel ballo c’è un valore aggiunto se c’è feeling? Sì e tra noi tutto è nato da lì.

I fan hanno da subito notato una chimica non indifferente tra i due giovani, ma non resta che attendere per l'ufficialità della loro storia d'amore, magari con un bacio a fine esibizione...

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Dicembre 2023, 09:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA