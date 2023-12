Ballando, Ricky Tognazzi e la frecciatina a Rosanna Lambertucci: «Dopo quello che ho visto, sarò ripescato»

di Dajana Mrruku

Ballando con le Stelle: la fase del ripescaggio si fa sempre più intensa. Milly Carlucci sta dando una seconda possibilità alle coppie eliminate per poter rientrare in gara e accedere direttamente alla finale di sabato prossimo, 23 dicembre. Rosanna Lambertucci è sicuramente la concorrente più vicina a tornare nel dancing show, la giuria le ha assegnato 48 come punteggio totale, ma non tutti sono convinti del suo talento.

Andiamo a capire che cosa è successo e la frecciatina.

La frecciatina a Rosanna Lambertucci

Durante la semifinale di Ballando con le Stelle non bisogna mai abbassare la guardia perché la frecciatina è sempre dietro l'angolo.

Secondo gli utenti social, la frecciatina è pura invidia perché ha paura di non essere ripescato...

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Dicembre 2023, 23:02

