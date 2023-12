Ballando, Teo Mammucari svela il suo segreto: «Sono stato lasciato in un collegio a 4 anni, ho vissuto l'inferno». Poi, la confessione di Selvaggia Lucarelli

di Dajana Mrruku

Teo Mammucari ha mostrato un lato della sua personalità che nessuno si sarebbe mai aspettato. Dietro la maschera del personaggio che infastidisce Selvaggia Lucarelli, che si intromette durante la puntata per chiedere di salvare Rosanna Lambertucci (risorta dalle ceneri come una fenice anche grazie a lui), c'è un uomo che nelle sua vita ha sofferto molto. «Se mi avessi chiesto di parlare di questa parte della mia vita 5 anni fa, non sarei riuscito a finire la prima frase senza piangere», ha confidato alla sua insegnante Anastasia Kuzmina.

Andiamo a scoprire che cosa è successo a Teo Mammucari e la sofferenza da piccolo.

Teo Mammucari, il dolore a 4 anni

Teo Mammucari ha raccontato, durante la sfida della semifinale di Ballando con le Stelle, di essere stato portato dalla mamma in un collegio delle suore all'età di 4 anni: «Ho vissuto l'inferno, pensare che ero solo un bambino».

Anastasia è riuscita a trasformare il dolore del conduttore in una bellissima coreografia, dove nell'ultimo atto, a sorpresa, è entrata in scena Giulia, la figlia di Teo Mammucari che ha consegnato al papà un palloncino bianco, segno di una rinascita, della speranza che non muore mai.

La confessione di Selvaggia Lucarelli

Il racconto di Teo Mammucari ha lasciato senza parole la giuria, soprattutto Selvaggia Lucarelli che non si aspettava una storia del genere. Tuttavia, la giornalista aveva un ricordo frammentato, un indizio e ha posto una domanda a Teo che l'ha lasciato stupito: «Sei stato nel collegio di Civitavecchia? Perché io sono di quelle zone e mi ricordo di essere stata in un collegio di suore quando ero piccola, ma solo per un giorno e ho questo vago ricordo di aver giocato con tanti bambini. Forse io e te ci siamo conosciuti prima del Rubagalline, abbiamo trascorso del tempo insieme».

Teo è rimasto molto sorpreso perché non aveva mai rivelato a nessuno la località del collegio. Lui e Selvaggia sono uniti da un fil rouge che non sembra volersi spezzare,,,

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Dicembre 2023, 10:31

