Ballando, Selvaggia Lucarelli contro un ex concorrente: «Non mi ha salutata, sta cretina!». Ecco di chi sta parlando

La semifinale di Ballando con le Stelle era stata fin troppo quieta e serena: nessun eliminato, tutte le coppie accedono alla finale, Rosanna Lambertucci è stata ripescata, Selvaggia Lucarelli ha dato voti positivi a (quasi) tutti. Eppure il retroscena era dietro l'angolo e la frecciatina l'ha colpita proprio mentre non se lo aspettava.

Che cosa sarà successo mai? «Non mi ha nemmeno salutata, sta cretina», avrebbe detto la Lucarelli, ma a chi si riferiva? Procediamo con ordine e scopriamo che cosa è successo.

SL: Addirittura viene e non mi saluta urcalà

C:Chi?

SL: Sta cretina

C:Ah! Non ti saluta perché?

Ancora per l’anno scorso?

SL: Evidentemente,sai per quelle cose serissime per cui ho detto che non doveva vincere.

