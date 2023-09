«Mia sorella insicura non vuole che indossi il mio abito preferito al suo matrimonio perché sarei più sexy io. Litighiamo e lei piange»

di Redazione web

I preparativi e l'organizzazione di un matrimonio, anche se di un familiare, sono sempre molto impegnativi: richiedono sforzo, sudore e, a volte, anche lacrime. Come nel caso di una ragazza che ha raccontato la sua storia su Reddit: lei è la sorella della sposa e aveva deciso di indossare un certo outfit che, però, stando a quanto detto dalla futura moglie, l'avrebbe messa in ombra. Le due sorelle hanno litigato e alle nozze mancano soltanto un mese.

La storia

La protagonista della storia su Reddit ha raccontato: «Io e mia sorella siamo sempre state molto legate, siamo entrambe di origine indiana ma viviamo da sempre negli Stati Uniti. Lei si sposerà all'inizio di novembre e attualmente stiamo decidendo gli abiti per il matrimonio. Le nozze indiane sono piuttosto stravaganti così come i vestiti della tradizione. Io, in quanto sorella della sposa, dovrò vestirmi elegante ma non voglio rinunciare alla mia sensualità e, per questo, ho deciso di farmi fare un abito su misura. Quando alla prova dei vestiti, mia sorella ha visto il mio, è rimasta sconvolta e mi ha chiesto se avessi intenzione di indossare un vestito così succinto e sexy che mette in mostra tutte le mie forme.

I commenti degli utenti

Quando si parla di matrimoni, gli utenti di Reddit si dimostrano sempre molto attivi e attenti e hanno commentato in questo modo la storia della ragazza: «Io ti consiglierei di seguire il volere di tua sorella, in fondo, è il suo giorno e tu dovresti fare quello che desidera lei» oppure «Rendi più serena possibile l'atmosfera, sennò rischierai di rovinare tutto anche il giorno del matrimonio».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Settembre 2023, 16:03

