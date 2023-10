Sesso tra colleghi amanti nel bagno dell'ufficio: coppia tradita dal vetro, i passanti filmano tutto FOTO

di Redazione web

Sesso sfrenato tra colleghi amanti nel bagno dell'ufficio. Una scena decisamente hard finita sugli smartphone e in poco tempo il video è rimbalzato sui social. Una coppia decisamente focosa è stata sorpresa a fare sesso in ufficio: i due si erano appartati nel bagno pensando di non essere visti, ma il vetro della toilette li ha traditi. Un passante fuori dalla sede del mercato centrale all'ingrosso di Medellin, in Colombia, ha filmato la coppia in azione sul proprio telefono: il video è finito sui social, titolato "porno nel bagno dell'ufficio".

Sesso nel bagno dell'ufficio

La clip, che dura circa 20 secondi, cattura un altro passante che indica la finestra dopo aver notato la sagoma sfuocata della coppia attraverso il vetro.

Secondo i resoconti dei quotidiani locali di Medellin, la coppia fosoca ha cercato di essere discreta chiudendosi in uno dei bagni dell'ufficio. Tuttavia non si sono resi conto che il loro momento di intimità sarebbe stato chiaramente visibile attraverso il vetro. Il mercato all'ingrosso è una delle zone più trafficate di Medellin e dozzine di passanti hanno notato la coppia fare sesso senza freni nel bagno. Commentando la clip, un testimone ha detto: «Entrambi hanno ottenuto ciò che volevano». Un altro sui social ha commentato: «Stanno solo divertendosi, godendosi la vita e i piaceri...». Insomma, quello che doveva rimanere un momento di intimità ha finito per essere condiviso da migliaia di persone.

