La pornostar è incinta, i fan aumentano: «Mi fanno richieste assurde, ma non posso dire di sì a tutto»

La star per adulti Misha Montana ha rivelato di non essere mai stata così richiesta come in questo momento, dopo aver confessato di essere incinta. L'attrice hard, infatti, sostiene di aver ricevuto richieste piuttosto particolari da parte dei suoi fan. La "rossa di Los Angeles", negli Stati Uniti, ha rivelato di essere incinta nel mese di luglio sulla sua pagina Instagram. Il papà del nascituro è il suo partner, l'ex wrestler della World Wrestling Entertainment, Matt Riddle.





La star adulta incinta

L'audace modella ha confessato al Daily Star le richieste che sta ricevendo in questi mesi: «Non ho mai avuto così tanto interesse per i miei contenuti quanto per quelli sulla gravidanza. Essere una star adulta incinta è difficile perché hai accumulato una fanbase fedele che non ti lascerà, qualunque cosa accada. Ma poi acquisisci un nuovo gruppo (molto di nicchia) di fan/follower che sono interessati solo a contenuti significativi».



Le richieste assurde

«Sapevo che la gravidanza era un feticcio popolare - ha presguito Misha -, ma non avevo idea di quanto fosse diffuso e redditizio in realtà. C'è qualcosa in essa che i fan adorano e spendono una fortuna per questo. Ho tanti seguaci e la maggior parte di loro è davvero premurosa e mi ha persino inviato regali dalla mia lista».



La sicurezza e la salute diventano ancora più importanti in queste circostanze e soprattutto per il tipo di lavoro che compie.

