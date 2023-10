Seno extra large, così grande da provocare incidenti: «Un autista è rimasto scioccato, ha quasi perso controllo del veicolo»

di redazione web

La modella ventottenne Anastasia Berthier, vanta un seno naturale abbondante, tanto da rischiare di causare incidenti stradali.

La modella afferma che in passato ha riscontrato numerosi problemi a causa delle sue misure, soprattutto all'interno dell'ambiente scolastico, dove veniva spesso molestata e bullizzata così gravemente da essersi sentita costretta a lasciare la scuola.

Alisha Lehmann, la calciatrice più sexy del mondo: «Una celebrità mi ha offerto 100mila euro per una notte di sesso»

Con la crescita, Anastasia ha imparato ad accettarsi e ad amarsi per quella che è, così, invece di nascondere il suo seno, decide di lucrare grazie a esso intraprendendo la carriera di modella, che l'ha portata a guadagnare cifre a sei zeri!

Modella Onlyfans 26enne: «I miei genitori mi hanno cacciata di casa»

Il disagio nella quotidianità

Nonostante l'accettazione del suo corpo, Anastasia ci tiene a fare luce sul fatto che, per quanto il suo seno le dia tanti benefici, tra cui quello di guadagnare molto, le crea anche dei fastidi e dei disagi nella sua quotidianità.

Afferma infatti, che quando è in un bar o in un ristorante, le capita spesso di far cadere delle cose dal tavolo urtandole col seno, o che quando va a fare shopping, si ritrova spesso a dover chiedere l'aiuto dei commessi a sfilare o infilare i vestiti, ammettendo che la cosa peggiore, è quando infilandosi un capo, arrivato all' altezza del seno, questo si strappi costringendola a dover pagare per un indumento rotto.

L'incidente d'auto

A proposito dell' incidente la modella spiega:

«Sono andata a cavallo e ho deciso di indossare un top molto aperto.

I Viaggi in prima classe

Quando deve viaggiare, Anastasia dice di dover sempre prendere biglietti di prima classe così da poter reclinare il sedile e sgranchire la schiena quando necessario.

Fortunatamente grazie alla sua carriera che procede a gonfie vele, e il suo account Instagram da un milione e mezzo di follower, può permettersi questo stile di vita, con i pregi e i difetti che ne derivano.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Ottobre 2023, 18:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA