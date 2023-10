Maria Sofia Federico, il papà le impedisce di fare i porno e lei minaccia di lasciarsi morire: «È una violenza»

di Redazione web

Maria Sofia Federico, ex volto del programma tv Il Collegio, vuole andare avanti nella sua scelta di fare film porno, nonostante il forte dissenso opposto dalla sua famiglia. La 18enne, che ha partecipato anche all'Academy di Rocco Siffredi, infatti, si è detta pronta a voler distribuire online il suo primo film a luci rosse.

Intervistata da Le Iene, la ragazza ha detto che i suoi genitori sono "stati molto apprensivi, ma emotivamente assenti come se mi avessero chiuso in una campana di vetro", mentre da parte loro i genitori hanno detto di essere "rimasti sconvolti quando ci ha detto per la prima volta di voler creare dei contenuti su Only Fans".

Scontro in famiglia

Due punti di vista diametralmente opposti quelli di Maria Sofia e dei suoi genitori, minacciati che se si fossero opposti lei si sarebbe lasciata morire: "Non ho avuto il coraggio di guardare tutto, sono rimasto sconvolto e imbarazzato, non riuscivo ad alzare lo sguardo. Poi sono andato in camera da lei, chiedendole se era questo che voleva fare per tutta la vita", le parole del padre della 18enne, la quale ha detto di essersi sentita come vittima di violenza, non potendo dare seguito ad un suo desiderio.

Incontro a tre

Il programma Mediaset nel tentativo di metterla di fronte alla realtà difficile di chi in passato ha scelto la via del porno, l'ha fatta incontrare con due ex pornostar di professione Eva Henger e Selene, e Sara Tommasi che è diventata vittima della pornografia in un periodo buio della sua vita.

