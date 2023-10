Modella chiede al pugile di strangolarla, lui la accontenta e lei sviene in diretta. Il video sui social

di Redazione web

Una modella di OnlyFans strangolata da un pugile e rimasta per qualche secondo priva di sensi, mentre tutta la scena viene ripresa in un video pubblicato sui social. Quella che potrebbe sembrare l'ennesima storia di abusi sulle donne è, invece, un'esperienza che la star della piattaforma per adulti Elle Brooke ha fortemente voluto provare, e alla quale il lottatore Dillon Danis si è prestato durante un allenamento a porte aperte per la serie Dazn Misfits Boxing.

La modella strangolata dal pugile

Elle Brooke ha chiesto a Danis di sottometterla usando una presa che potesse soffocarla e lui, senza esitazione, ha acconsentito dando dimostrazione di una tecnica nota come Rear Naked Choke.

La proposta hot

L'esperienza sembra aver soddisfatto appieno le aspettative della modella, che una volta ripresa conoscenza ha condiviso le sue impressioni, pragonando lo strangolamento alla sensazione prodotta dall'MDMA, una droga sintetica. «Oh mio Dio, è molto meglio delle droghe!», ha esclamato entusiasta Elle Brooke, che ha poi scherzato sull'episodio sui social lasciando intendere che in futuro sarebbe disposta a ripetere l'esperienza ma in una versione più hard: «Potrei rifarlo senza vestiti», ha detto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Ottobre 2023, 14:52

