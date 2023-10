Mamme dopo il parto, influencer dopo tre gravidanze promuove la bodypositivity in modo sexy: «Credete di più in voi stesse»

di Redazione web

Holly Ramejkis è una modella molto seguita sui social, in particolare modo su Instagram dove promuove sempre il messaggio del bodypositivity. L'influencer si rivolge soprattutto a tutte quelle mamme che, dopo il parto o, comunque, dopo avere avuto figli, non si piacciono più o non si sentono più attraenti come prima. Holly è mamma di tre bambini e le gravidanze le hanno lasciato evidenti segni sulla pancia che lei non nasconde più.

Derisa dai bulli per il seno extralarge, l'influencer confessa: «Per colpa loro ho deciso di ridurlo. Non volevo più sentire commenti sul mio aspetto»

La modella curvy insultata dagli hater, lei risponde posando nuda: «Le curve sono sexy, non bisogna nasconderle»

Il messaggio di Holly Ramejkis

L'ultimo post Instagram di Holly Ramejkis parla chiaro: amatevi per come siete. Ecco, infatti, che la mamma e modella 36enne posa con un completino intimo che non lascia spazio all'immaginazione e soprattutto che la mostra in tutta la sua naturalezza. Dopo avere scattato le varie foto, Holly ha rilasciato alcune dichiarazioni e ha detto: «È ora di iniziare a credere in te stessa perché nessun altro ha i tuoi sogni. Nessun altro vede il mondo esattamente come te, e nessun altro ha la stessa magia dentro di te. È ora di iniziare a credere nel potere dei tuoi sogni, mia ​​bellissima amica. Non l'anno prossimo, non il mese prossimo, non domani, ma ora. Sei pronta. Sei abbastanza. Siamo così condizionati dalla società e dai social media che i nostri corpi non dovrebbero apparire in un certo modo ma, parliamoci chiaro, probabilmente tante persone hanno un corpo come il mio sopra una certa taglia.

I commenti dei fan

Il post di Holly Ramejkis ha riscosso molto successo tra i suoi fan che hanno commentato con messaggi molto positivi: «È la società odierna che spinge a pensare che la gravidanza "rovini" un corpo», «I tuoi contenuti sono davvero utili su Instagram» oppure «È giusto far sapere che avere figli comporta dei cambiamenti nel corpo della donna che, però, deve sapersi accettare».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Ottobre 2023, 12:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA