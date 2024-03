Studentessa lascia l'università per gli scatti hot su Fanvue: «Guadagno più di un milione all'anno, i miei genitori sono orgogliosi di me»

di Redazione web

Ellie May è una modella di Manchester, Inghilterra. che pensa che tutte le donne dovrebbero essere ciò che vogliono essere ed esprimersi nel modo in cui preferiscono senza provare vergogna o timore. La ventenne, ad esempio, ha lasciato gli studi universitari per dedicarsi al mondo del soft porn: è una modella della piattaforma Fanvue, dal format molto simile a quello di OnlyFans.

Ellie, grazie alle sue foto bollenti e agli scatti sexy, ha dichiarato di guadagnare oltre un milione di sterline in un anno (1.170.000 euro). La ragazza ha detto che non si pente della scelta fatta, ovvero avere accantonato gli studi, e di essere molto felice anche perché i suoi genitori sono molto orgogliosi di ciò che fa e hanno accettato il suo mestiere di buon grado.

L'intervista di Ellie May

Ellie May ha rilasciato un'intervista al Daily Star in cui racconta: «Non voglio darmi troppe arie perché non è giusto, ma penso di aver avuto un discreto successo con le mie foto. Grazie a questo lavoro ho guadagnato 1,2 milioni di sterline in un anno (1.170.000 euro, ndr) e ho dato vita a una fanbase davvero grande su Fanvue e Instagram. Ho comprato tutte le cose che una volta sognavo di acquistare: case con piscina, automobili e biglietti aerei per tanti luoghi esotici. Questo lavoro mi ha dato la libertà di investire il mio denaro ma anche di amministrarlo in modo cosciente, insomma, di non buttarlo via. In questo momento della mia vita sono molto felice. Posseggo tutto quello che una volta sognavo. Tuttavia, non so se è un lavoro che riuscirò a fare per sempre... vediamo! Ho una mentalità piuttosto aperta, però, per questo il futuro non mi spaventa al momento».

Le parole di Ellie May

Ellie May ha, quindi, concluso raccontando il pensiero della sua famiglia e dei suoi genitori in merito al suo lavoro online: «Penso che alcuni membri della mia famiglia all'inizio fossero preoccupati.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Marzo 2024, 14:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA