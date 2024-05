Enrico Mentana verso il Nove? Le parole dell'ad di Warner Bros Discovery non lasciano dubbi

di Dajana Mrruku

Enrico Mentana verso il Nove? L'emigrazione dei conduttori e giornalisti televisivi verso il nuovo canale continua: ad aprire le danze ci ha pensato Fabio Fazio che, seguito da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, ha portato il suo "Che tempo che fa" nella nuova rete e ha convinto, registrando ascolti record per Discovery. Poi è stato il turno di Amadeus che proprio in questi giorni ha registrato la sua ultima puntata di Affari Tuoi (in onda il 1 giugno) e, secondo quello che riportano voci di corridoio, nessun dirigente Rai era presente ai saluti finali.

Cosa farà Enrico Mentana? Il contratto con La7 sarebbe in scadenza e gli ultimi attriti con Lilli Gruber non farebbero intendere nulla di buono.

Le parole di Alessandro Araimo

Alessandro Araimo, amministratore delegato di Warner Bros Discovery Italia, aveva già anticipato l'intenzione di introdurre un programma di informazione all'interno del Nove e in molti hanno pensato che questo ruolo fosse destinato ad Enrico Mentana, visto il contratto in scadenza con La7 e le frecciatine che lui e Lilli Gruber si sono lanciati negli ultimi giorni.

L'amministratore delegato ha rivelato i prossimi piani per il Nove durante l'intervista a Italia Oggi: «Per la presenza di Cnn in Italia non c’è davvero niente di niente. E di sicuro dovremmo fare cose differenti, non l’ennesimo canale di news». Poi ha puntualizzato: «Per quanto riguarda Enrico Mentana: non l’ho mai incontrato in vita mia, non ci conosciamo.

