Insultata sui social per il peso: «Mi chiamano grassa e mi dicono che ho le braccia da diabetica, ma io mi sento una Dea»

di Redazione web

Insultata per il peso, non resta in silenzio. È il mondo dei social, impunito e sempre più perfido. C'è chi le critiche se le lascia scivolare addosso, chi ne soffre e chi risponde per le rime. Steph Oshiri, 28enne modella di OnlyFans, ha contrattaccato a chi le ha dato della «grassa». Senza paura e con orgoglio ha ribattuto: «Io mi sento una Dea».

Lautaro Martinez, il matrimonio con Agustina Gandolfo dopo le nozze segrete: dall'abito agli invitati sul Lago di Garda

Matteo Berrettini e Melissa Satta sempre più innamorati, ma gli hater incalzano: «Che brutta fine hai fatto»

Chi è Steph Oshiri

Steph Oshiri è una modella di OnlyFans di 28 anni. Su Instagram ha 160 mila follower. Ama mostrarsi in lingerie e far vedere le sue forme generose. Ma, più di qualche volta, tra i suoi fan si annida anche qualche hater, che non perde occasione di passare all'attacco. «Mi dicono che sono grassa, che ho la pancia da mamma e le braccia da diabetica», ha spiegato. «Io mi sento una Dea», ha risposto in un video pubblicato sul suo profilo TikTok.

I fan: il tuo coraggio ci aiuta

Tantissime le persone che scrivono a Steph, per mostrare sostegno e vicinanza. «Sei bellissima e unica», le scrive un follower.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Maggio 2023, 11:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA