L'influencer ha la 12esima di seno, attaccata dagli hater: «Le mie t***e pesano 5 chili»

Con lei madre natura è stata molto generosa, tanto da donarle un décolleté spropositato. La donna ha 35 anni e con la 12esima di seno non ha alcuna intenzione di nascondersi, anzi. E così da anni, ormai, ha deciso di mostrarsi sui social network, iniziando a posare in intimo. Una decisione che, oltre a darle grande notorietà, ha sicuramente esposto l'influencer ai commenti e all'odio social degli hater, ma lei non ha alcuna intenzione di demordere.

Honey Positano, è una donna di 35 anni di Melbourne, in Australia, e circa tre anni fa ha iniziato a pubblicare foto su Instagram come inno al body positivity, mentre si trovava in vacanza alle Hawaii. La giovane donna soffre di dismorfismo corporeo da quando ha 12 anni, ma nonostante abbia sofferto molto in passato, ora passa tutto il suo tempo a parlare sui social dell'immagine, cercando di poter aiutare le altre donne che non si sentono a proprio agio nel loro corpo.

«Ho la 12esima»

Nell'ultimo periodo, l'influencer che su Instagram conta più di 156mila follower, ha iniziato a parlare delle dimensioni del suo seno. «Ho la 12esima», ha rivelato ai suoi fan. «Spesso la dimensione spropositata delle mie te**e mi ha fatto sentire a disagio - ha confessato -.

E in un'intervista al Daily Star, Honey ha dichiarato: «Indipendentemente dal fatto che indossi una felpa con cappuccio oversize, un costume da bagno, un vestito attillato o una semplice maglietta, è ovvio che si vedano. E quando ho capito che le persone sono cattive senza un motivo, ho deciso di mettermi sempre più in mostra, cercando di spronare più donne possibile ad amare il proprio corpo, qualsiasi sia la taglia o il difetto che può avere».

«Le mie te**e pesano più di 5 chilogrammi l'una e, quando mi viene fatto notare che sono un po' "calanti", rispondo che dovrebbero provare loro a portale in giro. Ho origini italiane e quasi tutte le donne hanno il seno grande come il mio, è una cosa genetica. E non ho alcuna intenzione di ridurmelo, nonostante tutti mi dicano che le dimensioni del mio seno siano inopportune», ha aggiunto.

«Sui social in tanti mi offendono gratuitamente e molto spesso sono le donne le più perfide. Ma io non demordo - conclude l'influencer -. Lo faccio per tutte quelle che mi scrivono e mi ringraziano per tutto quello che faccio. Ogni singolo messaggio colmo di gratitudine ripaga tutte le offese piene di odio che mi arrivano e a cui non ho mai dato nessun credito».

