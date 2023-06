Scudetto Napoli, Paola Saulino sfila senza vestiti davanti allo stadio Maradona

Paola Saulino sfila senza vestiti per lo scudetto del Napoli. In occasione dell'ultima partita, quella dove il Napoli festeggia ancora lo scudetto domenica allo Stadio Diego Armando Maradona contro la Sampdoria, l'influencer mantiene la promessa.

Nuda per lo scudetto del Napoli

Ma con una piccola variante: a causa di problemi di viabilità ha optato per farlo a piedi semplicemente tra la folla, per gioire e godere insieme ai tifosi, in questo momento così importante per il club e per la città.

Video di Ferdinando Gagliotti

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Giugno 2023, 18:31

