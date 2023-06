Paola Saulino nuda per lo scudetto del Napoli? «Lo aveva promesso». Ecco cosa accadrà domenica

di Redazione Web

Paola Saulino aveva fatto una promessa: un tour in bus nuda nella sua città natale se il suo amato Napoli avesse vinto lo scudetto. E la promessa, a quanto pare sarà mantenuta. La squadra di Luciano Spalletti ha stravinto il titolo e a causa di problemi di viabilità, l'influencer però ha optato di farlo con una piccola variante. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

La promessa di Paola Saulino

Paola Saulino sfilerà con o senza vestiti? Una domanda che molti fan si stanno chiedendo. A quanto pare, in occasione dell'ultima partita, quella dove il Napoli festeggerà ancora lo scudetto domenica allo Stadio Diego Armando Maradona, l'influencer manterrà la promessa. Ma con una piccola variante: a causa di problemi di viabilità però ha optato per farlo a piedi semplicemente tra la folla, per gioire e godere insieme ai tifosi, in questo momento così importante per il club e per la città.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Giugno 2023, 20:23

