Tiktok, l'ultimo pericoloso trend degli adolescenti: «Pulizia del viso anti-acne con il cianuro (delle albicocche)»

Tiktok, si sa, è un ricettacolo di video e fake news che, però, hanno un potere impressionante sui milioni di utenti (per lo più) adolescenti che lo utlizzano. Negli ultimi giorni, all'interno della piattaforma, stanno circolando alcuni video in cui i tiktoker spiegano come, grazie all'utilizzo del cianuro (contenuto all'interno dei semi nel nocciolo dell'albicocca), siano riusciti a combattere o a evitare l'acne in viso oppure, addirittura, il motivo per cui la loro pelle oggi sarebbe più chiara. Gli esperti sono molto preoccupati da questa nuova tendenza. E l'invito è assolutamente di non seguire tali consigli, ma di rivolgersi a specialisti medici.

Il caso

In un video di Tiktok, un'utente dichiara, con aria trionfante di essere riuscita a sconfiggere l'acne del suo fidanzato, grazie all'utilizzo dei semi di albicocca che contiene l'amigdalina, una sostanza che, una volta ingerita, si trasforma in cianuro. Il dottor Neel Patel, del LloydsPharmacy Online Doctor, dopo avere visto tale video ha dichiarato: «In generale, gli alimenti che contengono cianuro tendono a contenerlo in dosi molto basse, il che non è nulla di cui preoccuparsi. Tuttavia, bisogna stare attenti con i semi di albicocca. Questi sono i semi all'interno del nocciolo del frutto. Di solito ci si dovrebbe servire di un paio di pinze per rompere il nocciolo ed estrarre i semini. Ma, questa tendenza di Tiktok potrebbe essere molto pericolosa. I sintomi a lungo termine dell'avvelenamento da cianuro includono coma, pressione sanguigna alta o bassa, perdita di coscienza, lesioni polmonari, convulsioni e persino la morte».

Altri video Tiktok

Su Tiktok ce ne sono una miriade di video che spiegano come grazie ai semi all'interno del nocciolo di albicocca, sia possibile prevenire moltissime malattie come, ad esempio, il cancro. Gli esperti chiedono ai ragazzini di non prendere come esempio certi contenuti.

Lunedì 31 Luglio 2023, 17:59

