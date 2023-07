TikTok, bionda si tinge le sopracciglia di nero ma le diventano viola: «Perché succede sempre a me?»

di Redazione web

Non scherzare con la tinta. Sempre più diffusa è la moda di colorarsi capelli e sopracciglia cambiando le tonalità del proprio colore naturale, ma non sempre il risultato è quello sperato. Per Leigh, appassionata di makeup, infatti, la scelta di tingersi le sopracciglia non è stata la migliore. Il risultato ha sconvolto i fan.

«Il trucco di bellezza per un contorno viso con l'abbronzante è un fallimento. Riuscirò a eliminarlo?»

«Sono dipendente dai tatuaggi, ne ho più di 800», il dramma della mamma: non riesco a trovare lavoro

Danno d'immagine

La bionda 26enne si è immortalata in un video su TikTok durante il quale spiega di aver sbagliato la tinta alle sopracciglia che sono molto più scure del suo colore naturale. Il problema, però, è che la tinta nera, sul suo biondo naturale, ha fatto diventare i peli del suo volto viola.

Sopracciglia, tinta viola

La 26enne ha poi spiegato che con il passare del tempo la tinta si è asciugata lasciandole le sopracciglia scure e, nonostante i commenti dei fan che la prendevano in giro, lei ha replicato di piacersi con questo nuovo stile.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Luglio 2023, 16:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA