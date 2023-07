«Spazzolino da denti, mai lasciarlo nel bagno dell'albergo: ecco perché». Il motivo vi sconvolgerà

di Redazione web

A svelare le motivazioni per le quali sarebbe necessario non lasciare mai il proprio spazzolino da denti in bella vista nel bagno di un hotel è la manager Melissa Hanks, meglio nota sui social come Melly Creation, esperta di viaggi e tecniche di "sopravvivenza" negli alberghi di tutto il mondo.

Secondo la manager, infatti, lasciare il proprio spazzolino da denti alla mercé dei dipendenti di una struttura alberghiera potrebbe essere molto pericoloso. Ecco perché.

Lo spazzolino in albergo «anche no»

«Ho sentito di governanti in delle strutture alberghiere anche di alto livello che puliscono alcune aree dei bagni che non vorresti avere vicino alla tua bocca, usando lo spazzolino da denti di un ospite», ha raccontato su TikTok Melissa.

La testimonianza

Ha poi concluso che fortunamente non le è mai capitato personalmente: «Non l'ho mai visto fare, ma non è per niente una cosa bella».

Lunedì 24 Luglio 2023

