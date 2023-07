«Posso schiacciarti quel brufolo?»: la richiesta choc al secondo appuntamento. Il racconto in lacrime, come è finita

di Redazione web

Un romantico secondo appuntamento con tanto di colazione e passeggiata al parco, i due ragazzi - che si sono consociuti grazie a una appa di incontri - si guardando negli occhi con trasporto. Lei si aspetta una dolce frase a effetto, e invece arriva una richiesta del tutto imprevedibile da parte di lui: «Posso schiacciarti quel brufolo che hai in fronte?». Come è andata a finire? Lo ha raccontato, tra le lacrime, la diretta interessata, che ha condiviso l'esperienza in un video su TikTok che ha totalizzato oltre 9 milioni di visualizzazioni.

L'appuntamento

Rebeca Fomich è una modella 20enne di New York che sui social si fa chiamare Beca Michie. La giovane ha raccontato a Jam Press il secondo appuntamento con un ragazzo conosciuto grazie all'app di incontri Hinge e di come si sia sentita «umiliata» dall'insolita richiesta. «Non uso mai incontri app e se lo faccio, scorro senza pensarci troppo, ma raramente esco con qualcuno». Durante il fatidico appuntamento era sorpresa da quanto il suo accompagnatore le piacesse, e sul momento non ha preso la domanda troppo sul personale, dandogli anche il permesso di schiacciarle il brufolo. Poi, ha raccontato l'episodio in un video su TikTok con le lacrime agli occhi, dicendo di essere stata «violentemente umiliata».

Gli utenti di TikTok si sono precipitati a commentare con pareri differenti: per alcuni era l'uomo da sposare, mentre altri la pregavano di non rivederlo.

Come è finita

Rebeca ha rivelato di aver continuato a vedere il ragazzo, e che nel terzo appuntamento ha continuato a farle la "pulizia del viso". Sono seguiti altri incontri, ma alla fine hanno deciso di non rivedersi: «È un essere umano adorabile. Potremmo rimanere amici, ma alla fine, penso che abbiamo deciso di comune accordo che non eravamo davvero fatti l'uno per l'altra», ha confessato.

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Luglio 2023, 11:34

