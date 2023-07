Sesso in strada davanti a tutti: l'incredibile scena hot della coppia senza vergogna

di Redazione Web

"Beccati" a fare sesso in mezzo alla strada. Sì, perché beccati è un parolone. Due ragazzi, infatti, si sono fermati in mezzo di strada e hanno dato sfogo ai loro istinti e alla loro passione, senza alcuna vergogna o pudore. Il problema è che lo hanno fatto proprio di fronte a tutti, scatenando l'ira degli abitanti di Bacoli, in provincia di Napoli. Cittadini che hanno ripreso la scena con gli smartphone e denunciato la scena vergognosa sui social network.

Sesso in strada davanti a tutti

Come riportato da Antonio Cangiano del Mattino, la scena hot è stata registrata con i telefonini ed è finita sulla pagina Facebook dell'associazione Bacoli Futura, che scrive: «Ieri sera a Bacoli due giovani improvvisamente hanno messo in opera scene di sesso per strada in via Miliscola nei pressi della rotonda del Cycas che porta verso i lidi.

Tutto davanti agli occhi di donne, uomini e, soprattutto, bambini. Tra l'incredulità di chi ha assistito alla scena, molti si chiedono sul vergognoso episodio, chiamando a gran voce l'aiuto delle autorità per rendere più presenti i controlli sul territorio.

